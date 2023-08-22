Куляжев рассказал о сложностях запуска метробусов на Горьковском шоссе в Казани

Фото: © «Татар-информ»

На Горьковском шоссе в Казани запланирована полоса для движения автобусов. Ее также можно использовать для метробусов, но потребуется определенная доработка. Об этом рассказал журналистам на объекте заместитель руководителя исполкома столицы РТ по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

«Опыт эксплуатации метробусов мы тщательно изучаем, чтобы не сделать критических ошибок при запуске. А такие вещи могут произойти. В южных регионах России, где выпадает небольшое количество осадков, снега, там, наверное, метробусы эксплуатировать легче», – заявил спикер.

Если посередине Горьковского шоссе сделать полосу для движения метробусов, то это создаст определенные проблемы по ее эксплуатации, уточнил он.

«По ней другой транспорт двигаться не будет, с этой полосы придется все время вывозить снег. Когда неинтенсивное движение автомобилей, хуже работают противогололедные реагенты», – отметил Куляжев.

Таким образом, по его словам, есть определенные проблемы с зимней эксплуатацией полос для движения метробусов. При этом автобусную полосу, которая находится с краю дороги, проще обслуживать зимой.