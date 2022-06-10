«Культуру не отменить»: в Казани прошел музыкально-поэтический вечер

Сквер у театра «Экият» стал площадкой музыкально-поэтического вечера «Культуру не отменишь! За Россию!». В преддверии празднования Дня России сегодня прозвучали стихи великих русских поэтов и произведения выдающихся российских композиторов. Для гостей также были организованы книжные иллюстративные выставки, букроссинг и мастер-классы. Самые юные посетители смогли принять участие в литературных играх и викторинах.

В последнее время в странах Европейского союза все чаще осуществляются попытки отменить многовековую культуру и историю русского народа. Отмена концертов, исключение из образовательной программы произведения русских писателей, снос памятников – это лишь часть реалий культуры современной и прогрессивной Европы.

В связи с давлением на российскую культуру творческая интеллигенция и общественность республики организовала музыкально-поэтический вечер «Культуру не отменишь! За Россию!».

«Также как и величественные семена, играет музыка Петра Чайковского. Какая сила и мощь в слове и в музыке, что она кого-то страшит! А кто-то хочет наложить на нее санкции – это те, кто не знают историю, потому что только дикое бескультурье может снести памятники Александра Пушкина»,- обратилась к собравшимся Председатель правления Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан Ирина Александровская.

Также она отметила, что трудности, которые сейчас испытывает русский народ позволят внимательнее посмотреть на огромную историю, а также подарят бесконечное уважение к себе, своему народу, стране и достоянию.

Программу вечера открыл «Марш» Петра Чайковского в живом исполнении Казанского государственного камерного оркестра La Primavera. Также прозвучали и другие бессмертные композиции великих гениев музыки, а именно «Любовь к трем апельсинам» из оперы Сергея Прокофьева, «Улетай на крыльях ветра» Александра Бородина, «Трепак» из балета «Щелкунчик» Чайковского.

«Я специально приехала на этот концерт, увидела о нем еще в социальных сетях и приехала, даже ни разу не пожалела об этом, ведь концерт просто потрясающий. Я думаю такие мероприятия важно в дальнейшем культивировать. Музыка и стихи – это вечное. Это никак не стирается из мировой истории», - поделилась впечатлениями гость музыкально-поэтического вечера Роза Шаврина.

Также на территории сквера у театра «Экият» были организован свободный обмен книгами, а также мастер-классы и различные книжные экспозиции. Одна выставка рассказывает о многогранной истории города Казани, а другая посвящена ароматам из великих русских произведений.

«Читателю необходимо почувствовать аромат и благодаря ассоциациям угадать произведение, которое мы загадали. Среди произведений – это классические русские произведения, которые мы все проходили еще в школе», - рассказала сотрудник экспозиции Алина Гарипова.

Так, роман Льва Толстого «Анна Каренина» пахнет светским и изысканным ароматом, а повесть-феерия «Алые паруса» Александра Грина источает запах свежего морского бриза, а рассказ «Дама с собачкой» Антона Чехова имеет яркий цитрусовый аромат.