Культуролог Серебрянская объяснила важность проведения ревизии кино

Министерство культуры России получит полномочия проверять уже вышедшие фильмы и сериалы на соответствие нормам о традиционных ценностях и действующим запретам. При этом любимые зрителями советские и современные фильмы продолжат оставаться в прокате. Об этом заявила культуролог, лидер общественной организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская, ее слова приводит «Радио 1».

Она допустила, что отдельные картины могут быть пересмотрены в соответствии с новым законодательством, однако подчеркнула, что серьезных потерь это не принесет. Эксперт пояснила, что некоторые фестивальные фильмы представляют страну в искаженном и негативном свете, что контрастирует с реальной жизнью, и поэтому, по ее мнению, проведение ревизии вполне оправдано.

Серебрянская также выразила уверенность, что значительная часть картин, выпускаемых в прокат, лишена глубокого смысла и целей, поэтому их возможный запрет со стороны экспертной комиссии можно считать позитивным шагом. Она подчеркнула, что зрителям не стоит этого бояться: дети и так могут столкнуться с негативными явлениями, а государство должно помогать формировать у них правильные ориентиры через качественный визуальный контент.

По ее словам, в течение долгого периода в киноиндустрии преобладала мода на изображение исключительно плохого, так как хорошее считалось неинтересным, однако сегодня важно пересматривать такие подходы.