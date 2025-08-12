Культуролог из МГУ назвал нереализуемой идею депутата Госдумы запретить в России мат

Доктор культурологии, профессор МГУ, автор словарей сленга Владимир Елистратов в беседе с «Радио 1» прокомментировал предложение депутата Государственной Думы Андрея Свинцова блокировать контент с нецензурной бранью в социальных сетях и на цифровых платформах, критически отнесшись к этой идее.

По словам ученого, полностью искоренить мат невозможно, так как он глубоко укоренен в языке и культуре. «Можно сократить его употребление, но запретить совсем – нереально», – убежден он.

«Если запретить мат, то, как шутят, придется запретить и интернет. Контента слишком много, и контролировать его крайне сложно», – объяснил исследователь. Даже если регулирование начнется с крупных платформ, то и в этом случае останутся «серые зоны».

По мнению Елистратова, жесткие запреты – не оптимальный путь решения проблемы. «Можно рекомендовать не использовать мат, но запретить его повсеместно – утопия», – пояснил он, призвав учитывать реалии.

«<…> нужно понимать, что мат – часть языковой культуры, и бороться с ним надо не только запретами, но и воспитанием», – подытожил культуролог.