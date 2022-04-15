Культурный прецедент: на премию Тукая впервые в ее истории номинирован фотограф — Якупов

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась представляющая собой настоящий вызов выставка известного фотохудожника, мастера репортажно-жанровой фотографии Рифхата Якупова. Сорок черно-белых снимков времен еще Советского Союза, которые несколько лет назад выкупил Фонд Марджани, посвящены теме самобытности татарского народа и номинированы в этом году на главную премию Татарстана — премию имени Тукая. И это первый в истории институции случай выдвижения фотографа на эту престижную награду.

«Искусство фотографии особенное: каждый из нас считает себя фотографом, имея в кармане телефон с камерой. Однако, чтобы фотография ожила, обрела эмоции, надо быть не просто художником, но таким талантливым, как сегодняшний мастер. Эти фотографии несут в себе историю, пласт народной культуры», — сказал на вернисаже заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

Фото: © Рамиль Гали

Сам Рифхат Якупов признает: мысль сделать главным героем своего объектива именно татарский народ пришла к нему после знакомства со знаменитой фотовыставкой «Род человеческий», которая была организована Эдвардом Стейхеном в 1955 году в Нью-Йорке. Проект, к слову, до сих пор считается одной из наиболее значимых выставок в истории фотографии и до сих пор доступен для обозрения в люксембургском замке Клерво. Выставка собрала 503 снимка из 68 стран, предоставленных 273 знаменитыми и неизвестными ранее фотографами. В числе авторов, например, и известнейший французский фотограф Анри Картье-Брессон. Куратор выставки Эдвард Стейхен пересмотрел почти два миллиона фотографий, прежде чем отобрал пять сотен для выставки, которая должна была показать универсальный характер человеческого опыта и роли фотографии в его документации, акцентировать общность людей и культур по всему миру. Собранная в первое десятилетие после Второй мировой войны, экспозиция стала символом гуманизма.

«Я классическое дитя советского воспитания. Когда-то нам в средней школе говорили, что национальности умирают, что мы все новая историческая общность — советский народ. Никаких ни татар, ни чувашей, ни марийцев, ни удмуртов не должно стать со временем, мы все советский народ. Вот в таком оболваненном состоянии сознания я и воспитывался. Я вырос в русской среде и долгое время свое татарство никак не ощущал, пока не увидел выставку Эдварда Стейхена. Это выставка всех времен и всех народов. Это эталон выставочной деятельности для любого фотографа, для любого галерейщика. И, когда я увидел там малые, совершенно неизвестные народы, меня удивило, почему там нас, татар, нет. Это запустило изменения в моем творчестве. Тогда я задал сам себе вопрос: „Что ты задал для своего народа?“ После этого пришел в Академию наук и попросился в этнографическую экспедицию по Татарстану. Так я открыл для себя совершенно новый мир, увидел свой народ. Уже сомнений не было, что снимать дальше», — рассказал «Татар-информу» Рифхат Якупов.

Фото: © Рамиль Гали

Рожденный в 1944 году в Ижевске, Якупов, конечно, не был на знаменитой выставке 1955 года в Нью-Йорке. Наслышан был, видел отдельные кадры в различных изданиях, а весь каталог «Рода человеческого» совершенно случайно обнаружил и смог заполучить уже в 1970-х. Увидел его на столе у одного из заказчиков рекламной съемки. И выкупил — просто так хозяин отдать не соглашался, и фотохудожник приобрел каталог за 25 рублей — четверть зарплаты инженера в СССР.

«Я до сих пор храню его, он уже весь, понятное дело, потрепанный, но если еще когда-нибудь доведется попасть за границу, я обязательно куплю новый экземпляр. Он для меня как учебник, я его периодически листаю», — признался Рифкат Якупов.

Фото: © Рамиль Гали

Вскоре Рифхат Якупов стал одним из наиболее активных организаторов легендарного казанского фотоклуба «Тасма» (1975), работал фотографом по заказу миссии ООН, участвовал в международном фотоконкурсе журналистов World Press Photo в Гааге в 1978-м, а также в международных выставках современной фотографии в Оксфорде (1986), Хельсинки (1988) и Нью-Йорке (1991).

Коллеги из Союза фотографов Татарстана номинируют Рифхата Якупова на главную премию Татарстана, премию имени Тукая, за значительный многолетний вклад в сохранение культурного наследия татарского народа через фотографическое искусство и фотолетопись современного национального театра: уже 35 лет тот фиксирует жизнь за кулисами и на сцене театра имени Камала. А несколько последних лет Якупов снимает фестиваль «Созвездие-Йолдызлык», дружит с создателем фестиваля Дмитрием Тумановым.

Фото: © Рамиль Гали

«Я безмерно счастлив: на открытии этой выставки признается душа фотографа, его старания, устремления в жизни, которые вывели его на эту сложную, трудную дорогу, по которой он достойно движется. Он моложе меня, но я многому научился у него и по языку, и по отношению к своей нации. Хотя у меня [в роду] все татары, я на таком высоком художественном уровне, как Рифхат Якупов, говорить по-татарски еще не могу. Особенность Рифката — на примере татарского народа вскрывает глобальную проблему спасения исчезающих языков. Еще никто с такой потрясающей глубиной не смог отразить эту проблему для наших казанских татар. Но он стал фотографировать и татар, которые проживают в разных странах. Он снимает искренне, на его фотографиях мы видим ту жизнь, которая постепенно уходит в прошлое. Номинация Якупова на премию имени Тукая — это надежда на то, что фотография в РТ поднимется еще на больший уровень. Я надеюсь, что премия найдет его», — пожелал профессор КФУ, член Союза фотографов Татарстана и Союза фотохудожников России Эдвард Хакимов.

Еще один известный казанский фотограф — Фарит Губаев подчеркнул, что номинирование на премию Тукая фотографа — попытка дать эту награду всей казанской школе фотографии, потому что имя Рифката Якупова неотделимо от этого явления.

Фото: © Рамиль Гали

«Из номинантов на премию я знаком только со скульптором (Кадимом Замитовым, чья юбилейная выставка проходила в Галерее современного искусства в декабре — прим. Т-и), но мельком. Конечно, волнует ожидание объявления победителя. Конечно, хотелось бы получить премию. Мне кажется, за свои 50 лет творческой работы я сделал что-то весомое для своей родной культуры. Это нашло выход в персональных выставках – у меня девять персональных выставок в зарубежье, и все посвящены татарской теме (Швеция два раза, Финляндия два раза, Германия, Польша, Австрия, Италия, Турция и Кувейт)», — подытожил Рифхат Якупов в беседе с корреспондентом информагентства.

Выставку Рифхата Якупова «Мелодии курая» можно будет увидеть в галерее «Хазинэ» до 1 мая. Там же до 28 апреля проходит выставка другого номинанта на премию Тукая — выдвинутого на нее за серию гобеленов Анатолия Егорова.