«Культурный код регионов»: Казань стала центром этно-моды и народных традиций

Площадь Татарского государственного академического театра им. Г. Камала превратилась в настоящий калейдоскоп культур, традиций и современных тенденций. Здесь открылся масштабный Этно-Fashion фестиваль «Стиль жизни – Культурный код», который объединяет вековые ремесла, современные технологии и модные тренды.

Фестиваль проходит с 4 по 7 сентября и направлен на демонстрацию богатства народного творчества и декоративно-прикладного искусства России. Организованный при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства РТ, он собирает ведущих этнодизайнеров, мастеров народных промыслов и медиахудожников.

Мероприятие включено в федеральный план реализации «Стратегии государственной культурной политики» на 2025-2027 годы.

«Фестиваль "Культурный код регионов" – это не только возможность для мастеров продемонстрировать свои работы, но и мощный стимул для сохранения и развития народных промыслов. Мы видим, как растет интерес к аутентичным изделиям, к ручной работе, к истории, которая заложена в каждом произведении», – отметил генеральный директор «Экспоресурс – выставки и конференции» и заместитель председателя правления Ассоциации «Наследие и традиции» Алексей Комаров.

Центром фестиваля стала ярмарка мастеров – «Культурный код регионов», где представлены авторские украшения, аксессуары, предметы интерьера и одежда ручной работы. Среди участников – известные бренды и семейные мастерские со всей России: керамика «Туриной горы» (Алтайский край), сумки «Анна Грин» (Крым), елецкое кружево «Кружель» (Липецкая область), одежда от Дома вышивки династии Вороновых (Москва), изделия с чувашской вышивкой от фабрики «Паха тĕрĕ», знаменитая вятская матрешка и строчевышитые изделия «Холуйская строчка».

«Одна из наших целей и задач – это масштабировать этот фестиваль. Сейчас большое внимание уделяется народным художественным промыслам и культурным традициям. В республике очень много парков и скверов, и мы хотели бы масштабировать практику фестиваля в муниципальные районы. Это позволит еще большему количеству людей прикоснуться к нашему культурному наследию», – подчеркнул Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Среди участников ярмарки – художник керамического бренда «NEVO laboga» Михаил Артишкин. Он рассказал о своем творчестве:

«Это наш с женой бренд керамической посуды. Мы вдохновляемся природой севера и историей северных поселений, живших у старой Ладоги, потому что известно, что именно она была первой столицей Руси. Мы участвовали в этом фестивале 2 года назад, когда он проходил в городе Болгар. Там нам очень понравилось, превосходная атмосфера, как и здесь, в столице Татарстана. Атмосферу создают люди, а здесь они очень добрые и благодарные».

Фестиваль также демонстрирует авторскую одежду в народном стиле от «ТААРУГА» (Екатеринбург), стилизованные кокошники бренда «E.Vsevolodova» (Башкортостан), изделия ручного ремизного ткачества от «Тканых узоров» (Нижегородская область) и другие уникальные работы.

Центральным событием станет грандиозный показ этно-моды, который пройдет 6 сентября. Более 30 дизайнеров представят коллекции, объединяющие традиционные орнаменты, национальные мотивы и современные визуальные эффекты, создавая единое иммерсивное пространство. Зрителей ждет уникальное сочетание культурного наследия и технологий будущего.

7 сентября гостей фестиваля ждет фидбэк-сессия с дизайнерами – открытая встреча с создателями коллекций. Они поделятся своим видением современной этнической моды, расскажут о творческих поисках, источниках вдохновения и профессиональных лайфхаках. Это уникальный шанс для студентов, журналистов, коллег и всех заинтересованных пообщаться с мэтрами этно-дизайна и получить ответы на все вопросы.

Фестиваль «Стиль жизни – Культурный код» демонстрирует, что народные традиции не только живы, но и активно развиваются, находя отражение в современном искусстве и моде. Это событие вдохновляет, объединяет и представляет всему миру уникальный «Культурный код регионов» России.

Айнара Аминова