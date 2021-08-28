Культурное музыкальное пространство Audio Kazan отпраздновало свое двухлетие

Одна из ведущих звукозаписывающих студий республики Audio Kazan в этом году празднует свое двухлетие.

Поздравить молодую компанию собрались выдающиеся музыканты Поволжья, среди которых группы Shanu, Juna, Трио Марии Аксеновой. Хедлайнером программы стал Марат Татурас, который подарил гостям праздника электронные этнические композиции.

«Впервые, когда я посетил это место, я сразу понял: наконец в Поволжье появилась серьезная звукозаписывающая студия. Ее возможности позволяют работать над качественным раскрытием тембров. Очень люблю сюда возвращаться. Когда оказываюсь здесь — кайфую», — признался Марат Татурас.

По его словам, широкий модельный ряд микрофонного парка — одна из главных фишек студии. Он позволяет подобрать тот самый микрофон, который наиболее точно передаст звучание того либо иного инструмента или сможет охватить всю тембровую палитру любого голоса.

«Наша команда стремится к тому, чтобы как можно меньше заниматься обработкой звука, но сразу записывать на высоком качестве, выдавая фактически готовый звук. В этом нам помогает наличие современного оборудования, которым может похвастаться далеко не каждая звукозаписывающая студия», — поделился администратор студии Алексей Леушин.

Он признался, что цель команды на сегодня — сделать в Казани звукозаписывающую студию топового класса, готовую конкурировать с ведущими московскими.

Особое внимание уделено акустике помещения, созданного по индивидуальному проекту. Помещение создано по технологии «комната в комнате» — полностью виброизолированные друг от друга полы, стены и потолки, благодаря чему в звукозаписывающую комнату не проходят посторонние звуки, а акустическая отделка из сертифицированных и безопасных материалов не позволяет исказиться истинному звучанию голоса или инструмента.

«Мы можем записать все. Из последних экспериментов — мы попытались записать биение сердца. Теперь эту запись можно использовать в любой аранжировке», — рассказал Леушин.

Для команды Audio Kazan важно создать комфортную атмосферу для музыкантов, именно поэтому звукорежиссеры всегда готовы подсказать, как сделать запись лучше. А для «настройки» перед записью музыкант может уединиться в специально оборудованную зону отдыха.

«Студия безусловно модерновая, но еще важнее, что здесь работают неравнодушные к своему делу люди. Пришел, записался и забыл — такого здесь нет. Каждый здесь увлечен работой и стремится выдать наилучший результат. В каждой записанной песне остается частичка души звукорежиссера — иначе не скажешь», — поделились музыканты группы Shanu.

За два года студия успела вырасти до культурного музыкального пространства. Audio Kazan обросла площадкой для проведения музыкальных, образовательных и культурных мероприятий.

Здесь есть все необходимое: техническое обеспечение, профессиональный свет и звук, зона для кейтеринга, оснащенная кофемашиной, холодильником и прочим, и профессиональная акустика, а современный авторский дизайн доставит каждому присутствующему эстетическое удовольствие. Отличительным преимуществом является возможность поканальной записи мероприятия в хорошем качестве, оценить которую можно просмотрев запись концерта со дня рождения студии.

Автор фото: Владимир Васильев