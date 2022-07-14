Эстафета с Буратино и кино под открытым небом: В Нижнекамске проходит «Культурная среда»

14 июля в Нижнекамске пройдут концерты, эстафеты и кинопоказы в рамках программы «Культурная среда». Жителей и гостей города ждут на двух площадках – в парке «Семья» и парке им.Тукая

В 15.00 парке «Семья» горожанам представят познавательно-развлекательную программу «Солнце ярче заиграло, к нам пришел Иван Купала». Параллельно в парке Тукая начнется музыкальная программа для детей «Веселые эстафеты с озорным Буратино».

Фото: Управление культуры исполкома Нижнекамского района

16 июля в 16.00 в парке «Семья» выступит баянист Ринат Валеев из Казани, певцы татарской эстрады Айгуль и Ришат Шайхетдиновы из Набережных Челнов, а 17 июля в 17.00 – музыкант Эдуард Газеев, который поет и играет на трубе и саксофоне.

«У нас выступают профессиональные, самодеятельные, фольклорные коллективы. Кроме того, пройдут различные игровые и познавательные программы. Будем очень рады видеть нижнекамцев на наших концертах», — поделилась начальник Управления культуры исполкома Нижнекамского района Гузель Мубаракшина.

Желающие смогут посмотреть кино под открытым небом: 14 июля в сквере Лемаева зрители увидят мультфильм 2020 года в стиле фэнтези датского производства «Творцы снов», а 15 июля в парке Тукая — советскую комедию 1939 года «Золотой ключик». Начало кинопоказов запланировано на 19.00.

Фото: Управление культуры исполкома Нижнекамского района

16 июля, в парке «Семья» нижнекамцам представят семейный фильм «Мама», начало – в 19.30.

Проект «Культурная среда города» реализуется при поддержке «Татнефти» более пяти лет. За это время его участниками стали Альметьевск, Азнакаево, Елабуга, Джалиль, Лениногорск, Бугульма, Нурлат. В Нижнекамске проект реализуется впервые. Ожидается, что аудитория первого сезона составит более 5 тыс. зрителей, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района.