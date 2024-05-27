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«Культурная среда города»: в Нижнекамск приедут джаз-оркестр «Визит» и Ильназ Бах
В третий раз в парках и скверах Нижнекамска состоится «Культурная среда города». Целью проекта является создание благоприятных условий для качественного отдыха и культурного просвещения жителей и гостей города разного возраста, национальностей и интересов. 7 июня будет дан старт проекту. Событие на деловом понедельнике анонсировала начальник Управления культуры Нижнекамского района Гульназ Арсланова.
«Каждую пятницу и субботу горожане и гости нашего города могут провести свой досуг в Центральном городском парке „Семья“. В программе проекта различные концерты по жанрам и видам искусства. Каждую пятницу в сквере имени Н.В. Лемаева будут проходить анимационные программы для детей», — доложила спикер.
Всего на этот сезон запланировано 39 мероприятий. Все программы начинаются в 18 часов. Проект завершится 31 августа.
В рамках Года семьи приглашены семьи популярных артистов Республики Татарстан.
«Своим творчеством поделятся народные артисты республики Владимир Васильев, Рустам Закиров; заслуженные артисты Федор Кузнецов, Ильназ Бах, Гузель Идрисова, Нурзада, Гульдания Хайруллина, баянисты-виртуозы Альфис Галиуллин и Айнур Муратов», — рассказала докладчица.
Помимо этого, приглашены кавер-группы, вокально-инструментальные ансамбли, фолк-группы.
«Приедут Оркестр национальных инструментов и Эстрадно-джазовый оркестр „Визит“ из города Набережные Челны. Ждем также артистов из России», — заключила Арсланова.
Презентация предоставлена Управлением культуры Нижнекамского района.
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