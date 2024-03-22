«Культура — это не только песни и танцы»: чем удивил Институт культуры ректоров вузов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лучшие студенческие стартапы, авторы которых выиграли гранты по миллиону рублей, а также научные школы, исследовательские лаборатории и креативные пространства представил сегодня Казанский государственный институт культуры руководителям вузов Татарстана. В их числе проект «Капсула времени», научно-творческая лаборатория КазГИК, лаборатории по дизайну одежды, художественной деревообработке, керамике и другие.

«На сегодняшний день многие воспринимают культуру только как песни и танцы, хореографию. Но никто не думает, что научная школа развивается благодаря сохранению традиций и накопленного опыта. Мы изучаем традиционную культуру и применяем современные технологии. Сегодня мы покажем наши научные школы с культурологическим подходом по направлениям библиотечно-информационной деятельности и театрального творчества. Мы покажем, как развиваются наука и диссертационные исследования», — сообщила «Татар-информу» перед встречей ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спикер отметила, что при вузе работают три диссертационных совета, проводятся фундаментальные исследования на стыке музыки и искусства.

«Стартапы наших студентов на федеральной площадке интегрируются в фундаментальную науку. Это изотерапия, библиотерапия, театротерапия, музыкотерапия. Двенадцать стартапов получили поддержку по миллиону рублей от государства. К примеру, студентка вуза создала стартап по технике джамалт (искусство татарского шамаиля — прим. Т-и) в цифровом формате, нашла инвестора. Это еще и сохранение культурного кода. Помимо декоративно-прикладного творчества техника применяется при реставрации домов и создании интерьеров, в одежде», — добавила Ахмадиева.

Как рассказал журналистам президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, в этом году изменен формат встреч руководителей вузов и научных организаций, работающих в Татарстане. Они проводятся в стенах разных вузов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы хотим посмотреть, какие у нас есть наработки, что можно интегрировать из одного вуза в другой. Научно-технологическое развитие — неизбежный процесс, особенно в годы десятилетия науки и технологий. Такой формат работы особо актуален», — подчеркнул он.

Встречи проводятся по инициативе Рифката Минниханова и помощника Раиса Республики Татарстан Альберта Гильмутдинова. Представители высшей школы посещают научные лаборатории, кафедры, научно-образовательные и студенческие пространства ведущих вузов республики.

«Мы ходим по университетам, посещаем лаборатории, знакомимся с ключевыми специалистами. Это очень полезный формат работы, который сплачивает ректорский корпус, все университеты объединяются в единое научно-образовательное пространство», — подчеркнул Альберт Гильмутдинов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На встречу были приглашены руководители КФУ, КНИТУ, КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева, Университета Иннополис, КГЭУ, КГМУ, КГАСУ, Казанского государственного аграрного университета, Академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана и Казанского научного центра Российской Академии наук. Им показали инжиниринговый центр, театральную мастерскую, студенческие стартапы — «миллионеры», продемонстрировали результаты фольклорно-этнографических экспедиций. Так, автор проекта «Арт-микс» Лилия Абитова учится на третьем курсе кафедры изобразительного искусства и дизайна. Она разработала онлайн-курсы для слабослышащих людей и выиграла грант в размере миллиона рублей.

«На данный момент мы снимаем видеоматериалы, все учебные материалы уже готовы. Параллельно разрабатываем сайт, где выложим эти курсы. Это курсы по изобразительному, декоративно-прикладному искусству. Есть такие модули, как акварельная живопись, живопись маслом, анатомия», — пояснила студентка.

По словам девушки, курсы будут запущены уже в мае, благодаря им слабослышащие люди смогут освоить новую профессию и погрузиться в творчество.