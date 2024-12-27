«Культура должна быть доступна везде»: Аюпова подвела итоги года в Татарстане

В 2024 году в Татарстане завершаются мероприятия по национальному проекту «Культура», который действовал шесть лет. Многие мероприятия будут продолжены в 2025 году в ходе нового национального проекта «Семья». Об этом сообщила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова в эфире #ТатарстанОнлайн.

«Для меня самым важным направлением нацпроекта „Культура“ стала поддержка системы образования художественно-эстетической направленности. Были два направления — поддержка школ искусств в части капремонта и реконструкции и проект по обновлению музыкальных инструментов. Это очень важная история. Вы задумайтесь — этого нет практически нигде в мире, когда детей обучает государство бесплатно в музыкальных школах и в школах искусств», — рассказала министр.

Не менее важным, по ее словам, стало направление по повышению квалификации работников сферы культуры. В республике реализовано много проектов по театральному направлению. В их числе реконструкция театра юного зрителя в Нижнекамске, капремонт, обновление и реновация театров в Альметьевске, Атне, Зеленодольске, Буинске. Сейчас проходит реконструкция театров юного зрителя в Казани и в Набережных Челнах.

«Потрясающий музей открыт в Зеленодольске, интересные проекты по обновлению в Елабуге, где открыт потрясающий детский музейный центр. Практически все сферы деятельности — модельные библиотеки и виртуальные канцерные залы — были затронуты», — добавила министр культуры.

Еще один проект по созданию автоклубов реализован в Мамадыше. Речь идет не о месте встреч автолюбителей. «Культура должна быть доступна везде, даже там, где клуба нет. Приезжает площадка, которая разворачивается, выступают артисты. Это может быть площадка и в поле, и в населенных пунктах», — пояснила Аюпова.