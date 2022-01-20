«Культовая личность»: общественность Татарстана поздравила Шаймиева с 85-летием

Фото: Рамиль Гали/ИА «Татар-информ»

20 января первый Президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев отмечает 85-летие. Государственного деятеля с юбилеем поздравило руководство России и других дружественных стран. К поздравлениям присоединились и члены Экспертного клуба.

«Он учит нас всех гражданскому мужеству, терпению, оптимизму, умению отвечать на вызовы времени. На протяжении всей своей работы Минтимер Шарипович учил нас добрососедским отношениям между представителями различных верований или национальностей», — отметил председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

Он напомнил, что с возрождением Болгар одновременно восстанавливался и Свияжск, параллельно со строительством Болгарской исламской академии — собор Казанской иконы Божией Матери.

«Это яркий пример того, как необходимо сохранять и поддерживать мир между представителями разных народов», — подчеркнул Кадыров.

Директор РОО «Совет детских организаций Республики Татарстан» Екатерина Согрина поблагодарила Шаймиева за поддержку объединения и развитие детского общественного движения РТ.

«Минтимер Шарипович даже во время распада детского движения во всей России понимал и поддерживал детские общественные объединения, Татарстан стал одним из первых регионов, где создавалось новое детское движение, регион в котором появилось свыше 100 детских организаций в то время», — сказала Согрина.

Гульзада Руденко от имени коллектива Елабужского государственного музея-заповедника поздравила Государственного Советника РТ с 85-летием и поблагодарила его за поддержку.

«Это культовая личность, имя которой золотыми буквами вписано в историю Татарстана и России, — отметила Руденко. — Каждый елабужанин знает, какой существенный вклад он внес в сохранение богатейшего историко-культурного наследия города, сколько работы было проделано и до сих пор делается его командой, чтобы каждый исторический уголок республики сохранил свой неповторимый облик и оставался местом притяжения для миллионов людей из разных стран».

Председатель казанского центра «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева также присоединилась к поздравлениям и подчеркнула, что мудрость и сила Шаймиева — фундамент сегодняшнего Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин наградил Государственного Советника РТ орденом Святого апостола Андрея Первозванного.