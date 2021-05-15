Кульминацией всероссийского пленэра в Чистополе станет выставка лучших работ

В Чистополе 16 мая состоится открытие выставки «Старинный Чистополь. Возрождение». Она станет итогом двухнедельного Всероссийского пленэра, участие в котором приняли более полусотни художников. Художественно-выставочный проект был организован для сохранения исторической памяти и архитектурного облика старинного города средствами изобразительного искусства.

Около 80 картин будет представлено на площадках музейных объектов Чистопольского государственного музея-заповедника. Сколько всего было создано произведений за две недели, по словам организаторов, сосчитать нереально.

«Это сказать невозможно. Художники писали по несколько этюдов в день», — рассказала член Союза художников Татарстана и организатор всероссийского пленэра Елена Шилина.

По словам собеседницы агентства, перед экспозицией работы пройдут отбор, их включат в несколько выставок. Одна из них станет передвижной, ее смогут увидеть жители городов Татарстана, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Другая выставка останется в Чистополе.

Известные художники России и Татарстана запечатлели в своих работах дореволюционные здания и связанные с историей места Чистополя. Кроме того, их заинтересовали живописные маленькие деревеньки Чистопольского района. Также мастера писали виды городища Джукетау (древнего Жукотина) и села Булдырь, катались по Каме на теплоходе, выезжали в Аксубаевский район.

«В одной чувашской деревне в Аксубаевском районе нас очень тепло встретили частушками, обедом на огне. Художники общались, писали картины. Встреча с местными сельчанами была настолько изумительной, что здесь тоже было решено организовать выставку. Ее открытие состоится сегодня», — рассказал ИА «Татар-информ» народный художник РТ, первый заместитель председателя Союза художников РТ Мударис Мингазов.