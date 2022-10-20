Кулинары Татарстана сразятся в Казани в мастерстве национальной кухни

В Казани 16 и 17 ноября пройдет V Международный кулинарный конкурс имени Юнуса Ахметзянова среди студентов и начинающих поваров Татарстана. На сегодня поступило около 300 заявок, однако в финал пройдут лишь 10 участников – лучшие в кулинарном искусстве. Об этом на пресс-конференции «Татар-информ» рассказал президент (Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана) АРИО Зуфар Гаязов.

«С 2016 года проводится кулинарный конкурс, и с каждым годом он становится все интереснее и современнее. У нас образовался хороший союз, и в этом году мы хотим, как никогда хорошо представить этот конкурс. Финал турнира будет проходить в Казани – ведь город по праву является гастрономической столицей Татарстана», – отметил Гаязов.

По его словам, конкурс приобрел особое значение, ведь в этом году для участия в том числе привлекают поваров из самых отдаленных районов республики. Главная цель – отразить в приготовлении кулинарного изыска богатую историю и традиции народов, проживающих в республике.

«С любой точки планеты участник может отправить заявку и презентовать свое блюдо. В правилах конкурса указано, что горячее основное блюдо должно быть приготовлено из локальных продуктов, тем самым мы поддержим отечественных производителей. Мы хотим раскрыть как можно больше молодых талантливых поваров Татарстана», – подчеркнула гендиректор АРИО Галина Шарафутдинова.

Она также отметила, что впервые в истории турнира отборочный этап проходит в онлайн-формате. Желающие отправляли заявку на сайт, где прикладывали фотографию конкурсного блюда, его концепцию и техническую карту с подробным описанием рецепта и используемых продуктов. «Главное подойти творчески, проявить оригинальность мышления не только в приготовлении, но и в описании самого блюда», – поделилась спикер.

Судить участников будут знаменитые российские эксперты кулинарного дела и авторитетное жюри, чей опыт и знания позволяют оценить уровень подготовки участников. В течение двух дней финалисты будут бороться за звание лучшего в номинациях за социальную ответственность, преемственность поколений и в ряде других.

«В этом году мы несколько переформатировали конкурс – к каждому участнику мы приставим наставника, который поможет воплотить самые смелые кулинарные идеи. Он сможет донести философию блюда и саму идею того, что именно хотел сказать повар блюдом», – рассказал участник сообщества гильдии шеф-поваров Татарстана Андрей Саховский.

Те, кто успешно вышел в финал конкурса, получат беспрецедентную профессиональную гласность, а победитель – возможность пройти обучение в популярной кулинарной школе Novikov School в Москве.