Кулинарно-политическая премьера: в Татарстане запущен видеоподкаст «Политкухня»

«Татар-информ» запустил проект «Политкухня» – первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только расскажем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткроем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Ведущая программы – блогер Алина Гималтдинова, доверенное лицо Владимира Путина и активный общественный деятель.

Дебютным гостем подкаста стала Рима Мухамедшина, накормившая десятки тысяч школьников республики, директор АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» и депутат VI созыва Госсовета Республики Татарстан. Основные вопросы, которые затронули в интервью, касаются в первую очередь детей и их питания.

«Мы работаем для детей, департамент продовольствия напрямую связан со здоровьем будущего поколения России. Как сегодня мы их научим и какие привычки привьем с детства – такие у них и будут традиции питания в будущем», – поделилась Мухамедшина своим мнением о здоровом питании детей в школах и функционале департамента.

Она также отметила, что благодаря Раису Татарстана Рустаму Минниханову на протяжении 4 лет «по миллиарду в год выделяется на капитальный ремонт в школьных столовых».

В программе подсветили и проблемные вопросы: более 10 лет назад половина школьных столовых были непригодны, не соответствовали нормам. Однако на помощь пришел международный обмен опытом и формат Cook and Chill, который сегодня позволяет называть некоторые столовые «школьными ресторанами».

Подкаст «Политкухня» будет выходить с новыми интересными гостями еженедельно по четвергам на сайте и в социальных сетях «Татар-информа», а также на телеканале ТНВ.

Видео – в материале «Политкухня с Мухамедшиной: школьные рестораны, миллиарды на детей и женщина-политик».