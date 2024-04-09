Кулинар-телеведущий Сергей Цигаль представит Казани выставку своей анималистичной графики

В Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана, с 17 апреля можно будет увидеть графику персональной выставки известного московского художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, кулинара-телеведущего и путешественника Сергея Цигаля.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«На втором этаже галереи будут размещены более 60 графических работ – офорты, шелкография, трафаретная печать и тиснение на бумаге. Работы, в основном анималистического жанра из серий “Звери на черном фоне”, “Насекомые”, “Коты”, Сергей Цигаль представит казанской публике лично», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Биология со школы была увлечением художника. Сергей Цигаль в 1973 году окончил МГУ, кафедру биогеографии географического факультета, участвовал в научной экспедиции по Индийскому океану, параллельно занимался прикладным искусством – создавал авторские ювелирные изделия из металла. Вступил в молодежную секцию МОСХа, а в 1986 году окончил МВХПУ им. С.Г. Строганова (бывшее Строгановское училище). Живя и работая в Москве, он стал участником 200 выставок в России и за рубежом. Несколько лет вместе с ныне покойной актрисой и супругой Любовью Полищук художник вел кулинарные передачи – сначала на «Первом канале», потом на «Домашнем».

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

С Казанью художника связывает творчество его дяди: Владимира Цигаля – автора памятников Мусе Джалилю в столице Татарстана.

Выставку «Сергей Цигаль. Графика» можно будет посетить в Галерее современного искусства до 19 мая.