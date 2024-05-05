«Кулич до Пасхи – просто кекс, а яйца на кладбища носить не стоит»: священник о традициях

Накануне Воскресения Христова прилавки магазинов пестрят атрибутами праздника

Фото: © «Татар-информ»

«Символ того, что Христос воскрес, – яйцо, а кролик – это символ чего угодно»

Накануне Воскресения Христова прилавки магазинов пестрят атрибутами праздника – можно не заморачиваться с приготовлением куличей и покраской яиц. Тем же, кто решил готовить сам, предлагается разнообразие украшений. Особенно популярным в последнее время стал пасхальный кролик, который пришел к нам с Запада. Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин рассказал «Татар-информу», что этот пушистый зверь совсем не подходит на роль символа праздника.

«Пасха на английском – это Easter. Меня это навело на одну мысль – насколько это Happy Easter с кроликом соответствует католической Пасхе? Сейчас во многих магазинах можно увидеть кроликов в качестве атрибута для украшения к Светлому Христову Воскресению. С недавних пор это стало очень модно. Для некоторых народов и культур это животное стало символом праздника. Он связан с богиней плодородия Иштер. Ее имя в оригинале пишется как Ištar», – рассказывает отец Александр.

Кролик – тот же символ плодородия, существо, которое сопровождает богиню Иштер. Благодаря немецким мигрантам она переехала в Америку и в XVII веке там расцвела, поделился священнослужитель.

«Я это не приемлю. Давайте сравним: православный символ – это яйцо. Это символ того, что Христос воскрес, символ жизни вечной. А кролик – это символ чего угодно: весны, деторождения, плодородия – это нечто среднее между чисто языческим и коммерческим культом. Поэтому мне жаль, что эта традиция пришла к нам. Она не православная, не католическая и не протестантская. Она больше светская», – объясняет иерей Александр.

По словам отца Александра, западное понимание Пасхи с кроликом – это нечто про жизнь и размножение, про жизнь, грядущую вперед. А православное понимание – это о жизни вечной.

«Пасха на английском – это Easter. Меня это навело на одну мысль – насколько это Happy Easter с кроликом соответствует католической Пасхе?» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«“Христос воскресе!” – “Воистину воскресе!” – это очень краткое изложение веры»

Смысл Пасхи в том, что Бог настолько тебя любит, что пришел в мир ради твоего спасения, претерпел ради этого мучения и воскрес.

«“Христос воскресе!” – “Воистину воскресе!” – это ведь очень краткое изложение веры. Оно говорит о том, что спаситель страдал ради меня и хочет, чтобы я вместе с ним вошел в Царствие Небесное. “Воистину воскрес” означает: я тоже в это верю», – говорит отец Александр.

Для православного человека символом Пасхи всегда было яйцо, а не кролик.

«Есть церковное предание о том, что одна из жен-мироносиц Мария Магдалина после распятия Спасителя пришла к императору и принесла ему яйцо в качестве дара, так как к правителю не принято было идти с пустыми руками. Стоимость подарка не была важна, и она взяла то, что у нее было. Мария сообщила, что Христос воскрес, а император ответил: “Скорее яйцо покраснеет, чем я поверю, что мертвый воскреснет”. И в этот миг яйцо покраснело. То есть изначально, отталкиваясь от этого предания, пасхальное яйцо должно быть именно красным», – подчеркивает отец Александр.

По словам отца Александра, западное понимание Пасхи с кроликом – это нечто про жизнь и размножение, про жизнь, грядущую вперед Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наклейки с изображением святых, которыми украшают яйца, выкидывать нельзя – их нужно сжечь»

Приклеивать на пасхальные яйца изображения, например персонажей мультфильмов, священнослужитель не советует.

«Я не говорю, что это плохо или неприемлемо, просто я этого не понимаю. А еще часто вижу, как яйца обтягивают термопленкой с изображением святых. Дело в том, что потом такую упаковку нужно будет сжечь – просто так выкидывать изображения святых нельзя. Лучше не заморачиваться с украшением яиц, не тратить время на фантазирование и сложные узоры. Покрасить яйца в луковой шелухе и пойти на службу будет самым идеальным вариантом», – считает иерей Александр.

Священнослужитель обращает внимание на то, что есть традиции церковные, а есть – народные и путать их не стоит.

«Некоторые придумывают катание яиц по траве. Может быть, кто-нибудь из читателей объяснит мне, в чем смысл таких традиций? Эта все пошло с Запада. Я помню, как Обама позвал семьи трансгендеров на традиционное катание яиц по лужайке у Белого дома», – говорит отец Александр.

«Лучше не заморачиваться с украшением яиц. Покрасить яйца в луковой шелухе и пойти на службу будет самым идеальным вариантом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зачем христосоваться с покойником?

Еще одна традиция – нести крашеные яйца на кладбище – перекочевала в наше время из Советского Союза.

«Хочу объяснить, что на Пасху на кладбище мы не ходим, в этот день не поминают усопших. Ближайший для этого день – Радоница, вторник через неделю, то есть девятый день после праздника. Даже если 40 дней после смерти приходится на Светлую седмицу, поминки переносят. Традиция ходить в праздник на кладбище возникла в годы советских гонений на Церковь. Людям не разрешали идти в храм, и они шли на кладбище. Этого-то им никто не запрещал. Поэтому произошло такое замещение», – объясняет отец Александр.

Некоторые люди объясняют, что они несут яйца на могилу, чтобы «христосоваться со своим почившим родственником», но иерей называется все это языческими обрядами.

«Носить яйца покойникам нет никакого смысла. Зачем это делать, если покойники не едят? Некоторые даже заморачиваются и говорят, что нести можно только неосвященные яйца. Я считаю, если ты хочешь кого-то покормить, лучше отдай еду бездомным, которых часто можно встретить на кладбище, чтобы они потом с могил яйца не собирали», – советует он.

«Пасхальное яйцо должно быть именно красным» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Освященное яйцо не портится – это факт!

Говорят, что освященное яйцо не портится – это факт, подтверждает иерей. Но все зависит от веры конкретного человека. Так же, как и со святой водой – она не портится, если человек действительно имеет веру. Были факты, когда в заброшенных домах находили абсолютно свежую святую воду с надписью «Крещенская вода, 1950 год», приводит пример иерей.

В народе живет множество суеверий, связанных с Пасхой. Например, некоторые считают, что нужно обязательно съесть четное количество яиц, так как у человека, который съел нечетное, могут произойти неприятности. Или тому, кто будет есть яйца без соли, весь год придется врать. Всем знакома традиция устраивать битву яйцами – с ней связано суеверие о том, что тот, у кого самое крепкое яйцо, будет жить дольше. Отец Александр с уверенностью говорит, что все это ерунда.

А вот пасхальный кулич, по словам священника, не имеет никакого особого смысла – это просто то блюдо, которым мы разговляемся.

Однако некоторые источники указывают, что кулич символизирует незримое присутствие Христа. В середине стола ему всегда оставляли свободное место, напротив которого ставили хлеб. Поэтому некоторые верующие считают это блюдо символом воскрешения и новой жизни.

«Без кулича ты не погибнешь. Главное в это время – наша молитва Богу» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Без кулича ты не погибнешь, главное – наша молитва Богу»

Освящать куличи, как правило, начинают в субботу, за день до Пасхи. К слову, неделя до праздника называется Страстной седмицей, и это дни особых молитв и строгого поста. Лучше всего заняться приготовлениями во вторник или среду, а в остальные дни посещать службы в храме. Не стоит в эти дни заниматься подготовкой к празднику в бытовом плане: ходить по магазинам, убираться дома, печь куличи и красить яйца. К слову, Великий четверг, который называют в народе “чистый”, не имеет никакого отношения к уборке дома и посещению бани.

«Если ты пошел на службу ради того, чтобы помолиться Богу, но не успел приготовить кулич, в Царствии Небесном тебе это воздастся. Без кулича ты не погибнешь. Главное в это время – наша молитва Богу. К тому же в наше время все эти угощения можно купить в магазине», – говорит отец Александр.

Но купить куличи в магазине и ограничить этим все празднование Пасхи неправильно, подчеркивает отец Александр.

«Что есть освящение? Это слово однокоренное со словом “посвящение”. Мы что-либо освящаем и посвящаем это Богу. При этом желательно не просто прийти на освящение куличей, а еще и быть на службе. Часто эти куличи дарят храму, и потом мы раздаем их нуждающимся. Это хороший христианский поступок. Но тот человек, который просто все купил в магазине, дождался праздника и словно по команде “можно есть” накинулся на еду, ведет себя явно не по-христиански», – объясняет он.

«Неправильно купить освященные куличи в магазине и не посещать храм, ограничив на этом все празднование» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если вы съели кулич до Пасхи, можете считать, что съели просто кекс»

Многие задаются вопросом: можно ли есть куличи до Пасхи? Кто-то даже считает, что это грех.

«Если вы съели кулич до Пасхи, можете считать, что съели просто кекс. Я считаю, что куличи и пасхи – это праздничная еда. Вот мы освятили их и ждем с праздником, с благословением Бога возможности их употребить. А если человек не дожидается этого, значит, это не имеет для него никакого религиозного смысла», – считает отец Александр.

На прилавках магазинов можно встретить наборы – кулич и кагор. Но отец Александр просит относиться к таким товарам настороженно.

«Человек думает, что покупает церковное вино, но в вине, которое стоит 200 рублей, вина быть не может. Я за некую трезвость и здравость. Я не призываю запретить, но мне не нравится, когда вместе с куличом продают напиток, на котором написано “кагор”, но кагором он не является. Кагор – это вино, состав и способ изготовления которого утвержден церковным стандартом. Здорово, что магазины все продают, но лучше было бы, если бы они не продавали такой кагор. Как один знакомый батюшка писал: “Чем больше на упаковке крестов и куполов, тем меньше там вина”», – говорит иерей.

Лучше всего не заморачиваться по поводу угощений, а встретить праздник на службе в храме.

«Хочется, чтобы на Пасху люди понимали, что важно, а что – второстепенно», – заключил он.