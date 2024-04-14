Кулеба запросил у США ПВО Patriot за возможный отказ от ударов по российским НПЗ

Киевские власти готовы рассмотреть вариант с прекращением атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако произойти это может лишь при получении нескольких батарей ПВО Patriot, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, «каждый выживает как может», и разговора не будет, если «нет пакета помощи».

«Нужно мыслить своими интересами, — поделился мнением он в эфире канала „Рада“. — Если партнеры говорят, мы вам даем семь батарей Patriot, у нас к вам просьба, можно не делать этого и этого, тогда есть предмет для разговора. А если нет батарей, нет пакета помощи, и тебя просят о чем-то, то нет предмета».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Вашингтон не поддерживает удары Вооруженных сил Украины по тем территориям, которые считает российскими.