Кукольные театры Татарстана и Башкортостана обменяются гастролями

С 10 по 13 апреля на сцене Татарского государственного академического театра кукол «Экият» пройдут гастроли Башкирского государственного театра кукол. В эти же дни труппа «Экията» отправится в Уфу.

Обменные гастроли между двумя крупнейшими театрами кукол соседних республик стали доброй традицией, укрепляющей культурные связи и дающей возможность зрителям увидеть лучшие постановки коллег.

В Казани башкирская труппа представит четыре спектакля. Гастрольную программу откроет постановка «Озеро заколдованного коня» по мотивам башкирского эпоса «Акбузат». Именно этот спектакль в 2024 году выдвинут на национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника. Театр кукол» – за сценографию Натальи Бирюковой.

В программе также спектакль на башкирском языке «Етем-төлкө» («Лиса-сирота»), «Аленький цветочек» и «Приключения доктора Айболита и его друзей».

В это же время на сцене Башкирского государственного театра кукол «Экият» покажет пять спектаклей, в том числе три – на татарском языке. Гастроли откроются 10 апреля постановкой «Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик из деревни Альдермеш») по пьесе татарского классика Туфана Миннуллина. Эта философская притча рассказывает о старике, к которому приходит посланник смерти, но, встретившись с его живым характером и жизнелюбием, сам теряется: «Он полон жизни, энергии, идей, планов – и умирать не собирается».

11 апреля будут показаны спектакль для детей «Кәрлә-мәктәп баласы» («Карлик-школьник») и драма для взрослой аудитории «Адәмнәр» («Люди»), основанная на повести Галимджана Ибрагимова о трагических событиях 1921-1922 годов – голоде в Поволжье и на Урале.

На выходных, 12 и 13 апреля, русская труппа «Экията» покажет в Уфе «Аленький цветочек» по Аксакову и «Золушку» по Перро – добрые сказки, знакомые каждому.

Башкирский государственный театр кукол – один из старейших в России, история его началась 5 февраля 1932 года. Тогда в Уфе состоялся первый спектакль – «Негритенок Том». Основала театр режиссер и энтузиаст Мария Елгаштина. В разные годы коллективом руководили талантливые мастера, среди них – Владимир Штейн, чьи постановки 70–80-х годов принесли театру всесоюзную известность.

Сегодня Башкирский театр кукол – активный участник международных фестивалей, член УНИМА, лауреат множества премий. Под руководством директора Альберта Имамутдинова театр продолжает расти и радовать публику новыми работами – как детскими, так и взрослыми.