Боевое братство Кукмора отправило в зону СВО баню на колесах и около 400 тонн груза

На протяжении полутора лет волонтерское движение ветеранов боевых действий «Боевое Братство Кукмор» оказывает гуманитарную помощь бойцам в зоне спецоперации. В команде волонтеров ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, а также военные, которые в настоящее время проходят службу в зоне СВО.

Волонтеры помогают как мобилизованным, так и бойцам-контрактникам. Работают по заявкам, которые поступают от бойцов практически еженедельно.

В формировании гуманитарного груза и в сборе денежных средств помогают неравнодушные жители Кукморского района и Казани, в том числе предприниматели, руководители крупных предприятий, главы администраций сельских поселений и глава Кукморского района. Благодаря этому гуманитарная колонна выезжает в зону СВО практически каждый месяц.

Фото: Волонтер «Боевого Братства Кукмор» Булат Галимзянов

«За полтора года мы совершили 24 рейса в ДНР и ЛНР. Бойцам отвозим продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, строительные материалы и инструменты, окопные свечи, маскировочные сети, а также транспортные средства. Товары к нам привозят неравнодушные жители. Помогают предприниматели. Часть товаров покупаем сами на собранные денежные средства. Будет здорово, если все больше людей, в том числе, бизнес, подключится к этому благому делу. Как говорится, крепкий тыл – залог Победы», – рассказывает руководитель Боевого братства Радик Габдрахманов.

Благодаря Братству в зону СВО отправили уже шесть передвижных автобань на базе грузовиков «МАЗ», «Газ-66» и «Газ-3308». Пропускная способность одной такой бани – в среднем 30 бойцов. За месяц такие автобани могут обслужить целую дивизию.

Автобаня на базе Газ-66, изготовленная волонтерами Фото: Волонтер «Боевого Братства Кукмор» Булат Галимзянов

Строительством автобани занимаются ветераны и волонтеры Сабитов Валерий, Мухаметов Ришат, Зайнагиев Айдар, Мифтахов Рафиль, Губайдуллин Халим и Ахметзянов Ильшат. Они также занимаются ремонтом, восстановлением и покраской транспортных средств.

«Эти автобани мы изготавливаем сами с душой. Вкладываем все свои силы. Фургоны покупаем за счет собранных средств или за счет спонсорской помощи от предпринимателей. Но такие фургоны в хорошем состоянии стоят очень дорого. Здесь тяжело обойтись без большой спонсорской поддержки. Наши ветераны-пенсионеры собственными руками делают из этих грузовиков баню на колесах. Трудятся каждый день. У нас в планах строительство седьмой автобани, так как на них очень большой спрос», – говорит заместитель руководителя Боевого братства Сергей Петров.

Автобаня на базе МАЗ, изготовленная волонтерами Фото:Волонтер «Боевого Братства Кукмор» Булат Галимзянов

Кроме автобани бойцам в зону СВО доставили по две «Нивы», УАЗ «Буханки» и один мотоцикл. Перед отправкой в зону СВО вся техника была полностью отремонтирована и восстановлена – техника своим ходом доехала до мест назначения.

Отметим, что общий вес доставленного Братством груза составляет около 400 тонн. Сбором гуманитарной помощи и комплектацией товаров по запросам бойцов занимаются Петров Сергей, Каримуллин Фанис, Бикбаев Камиль, Борисов Марсель, Гусамов Фердинанд и Петухов Николай. Важно указать, что волонтеры сами доставляют грузы в зону СВО. В коллективе опытные водители Галиев Габдулхай, Галиев Алмаз и Сабирзянов Алмаз, которые, рискуя жизнями, совершают дальние поездки, доставляя в целости и сохранности всю собранную гуманитарную помощь. Водители много раз побывали в зоне СВО и знают практически каждую дорогу.

Волонтеры «Боевого Братства Кукмор» в зоне СВО вместе с бойцами, во время передачи автобани на базе Газ-3308 Фото: Волонтер «Боевого Братства Кукмор» Булат Галимзянов

«Несмотря на помощь граждан и бизнеса, финансовых средств хватает совершать только одну поездку в месяц. К сожалению, наши ресурсы не позволяют приобретать такие востребованные товары в больших количествах. Продолжаем работать, несмотря на все трудности, ведь наша основная цель – создать крепкий тыл для помощи бойцам», – рассказывает волонтер Боевого братства Булат Галимзянов.

Ученики и педагоги СОШ им. С.А. Ахтямова в селе Манзарас подготовили гуманитарную помощь ко Дню Защитника Отечества Фото: Волонтер «Боевого Братства Кукмор» Булат Галимзянов

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