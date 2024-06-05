Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Кукморский район отправит на СВО мотоцикл, автомобиль «Семерку» и холодильники
Владимир Аввакумов и Нияз Мухаметов из Кукморского района — опытные водители, которые уже более 20 раз доставили гуманитарный груз в зону СВО. Каждый месяц жители муниципалитета отравляют на передовую необходимые для бойцов вещи — с военными у них связь налажена, все уже как родные. В этот раз ими были подготовлены мотоцикл, машина «Семерка» и холодильники.
«С Бугульмы дали нам карту Украины, и уже тут мы полностью знаем, где наши ребята стоят», — рассказывает водитель Нияз Мухаметов.
Эту карту Нияз Мухаметов знает как свои 5 пальцев. Он уже 21 раз ездил на передовую. Мужчина взялся за это дело по собственной воле, поскольку его молодость также связана с выполнением боевых задач: в 2000-х годах Нияз участвовал в боевых действиях в Чечне.
«В наше время такого слова, как гумпомощь, не было. Поэтому я знаю, что это такое, как тяжело здесь. Хочется помочь бойцам», — поделился водитель.
В первое время добраться до передовой было тяжело — иногда не работал навигатор и связь часто пропадала, рассказывает мужчина. У Нияза Мухаметова есть напарник — Владимир Аввакумов. Он также с начала спецоперации в рядах добровольных водителей.
«Кукморских ребят, когда встречаем, они кричат: „Кукмара приехала!“. Все довольны, все рады, мы тоже счастливы видеть их живыми, здоровыми. Это самое главное», — рассказал Владимир Аввакумов.
Алсу Шайхутдинова — одна из организаторов группы «Своих не бросаем». В большинстве случаев связь с бойцами также держит она. Сейчас собирает привезенные атрибуты: пули и осколки снарядов.
«В будущем, если получится, еще квадрокоптеры какие-нибудь трофейные получить. Потом еще у нас кукморский парнишка, позывной Саид, обещал отправить осколки снарядов и пули. И в будущем хотим создать музей с этими экспонатами. Чтобы наши детки росли, смотрели, гордились военнослужащими. Все-таки они прилагают такой большой труд», — поделилась планами волонтер.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»