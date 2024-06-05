Кукморский район отправит на СВО мотоцикл, автомобиль «Семерку» и холодильники

Фото предоставлено Ризилей Курбановой

Владимир Аввакумов и Нияз Мухаметов из Кукморского района — опытные водители, которые уже более 20 раз доставили гуманитарный груз в зону СВО. Каждый месяц жители муниципалитета отравляют на передовую необходимые для бойцов вещи — с военными у них связь налажена, все уже как родные. В этот раз ими были подготовлены мотоцикл, машина «Семерка» и холодильники.

«С Бугульмы дали нам карту Украины, и уже тут мы полностью знаем, где наши ребята стоят», — рассказывает водитель Нияз Мухаметов.

Эту карту Нияз Мухаметов знает как свои 5 пальцев. Он уже 21 раз ездил на передовую. Мужчина взялся за это дело по собственной воле, поскольку его молодость также связана с выполнением боевых задач: в 2000-х годах Нияз участвовал в боевых действиях в Чечне.

«В наше время такого слова, как гумпомощь, не было. Поэтому я знаю, что это такое, как тяжело здесь. Хочется помочь бойцам», — поделился водитель.

В первое время добраться до передовой было тяжело — иногда не работал навигатор и связь часто пропадала, рассказывает мужчина. У Нияза Мухаметова есть напарник — Владимир Аввакумов. Он также с начала спецоперации в рядах добровольных водителей.

«Кукморских ребят, когда встречаем, они кричат: „Кукмара приехала!“. Все довольны, все рады, мы тоже счастливы видеть их живыми, здоровыми. Это самое главное», — рассказал Владимир Аввакумов.

Алсу Шайхутдинова — одна из организаторов группы «Своих не бросаем». В большинстве случаев связь с бойцами также держит она. Сейчас собирает привезенные атрибуты: пули и осколки снарядов.

«В будущем, если получится, еще квадрокоптеры какие-нибудь трофейные получить. Потом еще у нас кукморский парнишка, позывной Саид, обещал отправить осколки снарядов и пули. И в будущем хотим создать музей с этими экспонатами. Чтобы наши детки росли, смотрели, гордились военнослужащими. Все-таки они прилагают такой большой труд», — поделилась планами волонтер.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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