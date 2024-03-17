Кукморский блогер-наблюдатель: Несмотря на выходной, люди активно идут на участок

Ильназ Габидуллин, известный пользователям Сети как блогер «Кызык-мызык», выступает наблюдателем на избирательном участке №1732 в селе Вахитово. Об этом сообщает газета «Трудовая слава».

Уроженец села пригласил всех принять участие в голосовании на выборах Президента России, напомнил, что участок работает с 8.00 до 20.00. Он отметил высокую активность сельчан, несмотря на выходной день, и добавил, что явка по населенному пункту уже составила 83%.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).