Мария Захарова высоко оценила кукморские валенки – основатель KIEZ

Фото: сайт МИД РФ

Продукцию кукморского бренда войлочной обуви KIEZ высоко оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая предложила провести специальный флешмоб в поддержку татарстанского бренда. Об этом «Татар-информу» рассказал основатель бренда KIEZ Алмаз Габидуллин.

«На мероприятии Российского экспортного центра «Сделано в России» наш амбассадор представлял валенки KIEZ. Представитель МИД РФ Мария Захарова увидела наши валенки и решила вместе с экспортным центром провести флешмоб русской национальной обуви, которая производится в Татарстане», – сказал Габидуллин.

По его словам, самыми популярными товарами, реализуемыми брендом за рубежом, стали валенки и домашние тапочки.

Ранее сообщалось, что кукморский бренд KIEZ начал экспортировать свою продукцию в страны СНГ, Европы и США.