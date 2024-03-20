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Кукморские школьники делают на 3D-принтере приспособления для перезарядки автомата
На сегодняшний день многие образовательные учреждения Кукморского района всеми способами помогают нашим солдатам, отправляют разную гуманитарную помощь. Ученики и учителя средней общеобразовательной школы им. Г.Г. Гарифуллина села Ядыгерь также не остались в стороне от этого благого дела. Они изготавливают блиндажные свечи, сушат сухари и делают на 3D-принтере приспособления для перезарядки автомата.
Данные приспособления семиклассники делают вместе с педагогом ОБЖ. На производство двух деталей уходит около семи часов. Идею разработки учитель подсмотрел в интернете.
«На сегодняшний день в телеграмм-канале „Умельцы фронта“ активно выставляют разные чертежи, товары, необходимые фронту. Человек, который может работать на 3D-принтере, сможет легко выполнить работу, взяв идеи из этого канала», — пояснил учитель технологии и ОБЖ Рустам Хайруллин.
Ученики и учителя школы уже успели передать через бойцов на передовую несколько штук таких зарядок для автомата. Как отметил Рустам Хайруллин, ученики с большим желаем помогают бойцам. Ведь сейчас особенно важно не только оказывать материальную помощь, но и нужно поддержать боевой дух солдат.
Консервные банки для блиндажных свеч ученики собирают сами. А парафин покупают на деньги, которые дети заработали во время сладких ярмарок. Кроме блиндажных свеч, в школе девочки сушат сухари для бойцов.
«Мы активно готовим для наших солдат гуманитарную помощь. Чтобы сделать такие сухари, нужно сначала нарезать хлеб небольшими кусочками. Затем мы сушим их в духовке и упаковываем в специальные пакеты», — рассказала ученица Адиля Рахимова.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой.
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