Кукморские погорельцы выиграли путевку в хадж и подарили ее приютившей их женщине

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

В ноябре прошлого года в доме семьи Нигматзяновых из села Туембаш Кукморского района случился пожар. Огонь полностью охватил все хозяйство многодетной семьи. На помощь им пришла женщина, которая ранее проживала в этой деревне. Она предоставила им свой пустующий дом. Спустя время, в месяц Рамадан, семья погорельцев решила принять участие в конкурсе от ДУМ РТ «Нурлы Рамазан». Тогда они еще и представить не могли, что станут обладателями главного приза — путевки в хадж. В знак благодарности семья передарила свой приз хозяйке дома.

День пожара Нигматзяновы вспоминают со слезами на глазах. Огонь полностью уничтожил их хозяйство, они остались ни с чем на улице. Тогда семье помогли неравнодушные земляки одеждой и деньгами. Но одна местная жительница даже предоставила им свой дом.

«Моя самая первая мысль после того, как узнала о пожаре— куда они пойдут с детьми? Ноябрь месяц, скоро декабрь. Зима, холодно. Трое детей, есть пожилой дедушка. Тогда возникла мысль предоставить им свой дом. Даже сноха сказала, сколь благое дело бы сделала», — рассказала хозяйка дома Мукмина Хабибуллина.

«Думали, где и как жить дальше. Тогда Мукмина апа два-три раза мне написала, говорила: „Айрат, живите у меня дома. Он ведь всё равно пустует. Я сама работаю в Кукморе.“ У нас тогда и вариантов особо не было. Мы согласились и заехали сюда жить», — пояснил погорелец Айрат Нигматзянов.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Духовное управление мусульман РТ второй год подряд проводит конкурс «Нурлы Рамазан» на лучшее оформление общественных мест. Узнав про него, Нигматзяновы решили принять участие.

«Тогда мы еще боялись украшать дом. Все-таки он же не наш. Что скажет хозяйка? Потом мы узнали, что у нее есть заветная мечта совершить хадж. Украшения все заказывала через маркетплейсы. За неделю успели все сделать», — заметила Эльвира Нигматзянова.

Всего в финал прошли десять участников из всей республики. Официальное награждение прошло на республиканском ифтаре. В благодарность семья Нигматзяновых передарила приз хозяйке украшенного дома.

«Когда объявили победителя и назвали мое имя, я поверить не могла. Сразу от счастья прослезились глаза. Я два дня не могла отойти от этого. Я считаю, что это большой подарок от Всевышнего», — заметила хозяйка дома Мукмина Хабибуллина.

Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.