Кукмор стал первым городом Татарстана, где стартовала акция «Красная гвоздика»

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В Кукморском районе РТ прошла благотворительная акция «Красная гвоздика», направленная на поддержку ветеранов спецоперации и всех, кто пострадал от последствий боевых действий. Кукмор стал первым районом Татарстана, где в этом году дали старт инициативе.

Организаторами выступили волонтеры «серебряного возраста» совместно с «Движением первых». В рамках акции жители района могли приобрести красные гвоздики – символ уважения к защитникам Отечества и памяти о них. Все собранные средства направлены на помощь нуждающимся в дорогостоящих лекарствах и протезах.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«В прошлом году в первый же день мы продали 100 гвоздик из 300. Это было просто потрясающе. Каждый рубль пойдет на поддержку тех, кому необходима помощь», – поделилась руководитель волонтеров «серебряного возраста» Нурия Закирова.

Впервые участие в акции принял директор Кукморской детской музыкальной школы Марат Хасанов. «Я впервые участвую в такой инициативе и считаю, что это замечательная акция. Надеюсь, что собранные средства действительно помогут нашим ребятам», – отметил он.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Организаторы подчеркнули, что «Красная гвоздика» – это не только символ памяти, но и напоминание о важности заботы о тех, кто нуждается в поддержке.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Фото предоставлено Адилей Шакировой