«Кукмор-информ» и телекомпания «Кукмор-24» переехали в новый офис

29 октября в Кукморе состоится торжественное открытие нового помещения филиала АО «Татмедиа» «Кукмор-информ», а также телекомпании «Кукмор-24». Новый офис будет находиться по адресу: улица Октябрьская, дом 4.

В церемонии примет участие руководство медиахолдинга и татарстанских телекомпаний, а также ветераны печати, внештатные корреспонденты газеты, сотрудники других филиалов АО «Татмедиа».

Телекомпания «Кукмор 24» заработала по инициативе главы Кукморского района Сергея Димитриева при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и РА «Татмедиа». Первый эфир состоялся в мае 2021 года. «Кукмор-24» вещает на подложке телеканала «Татарстан-24» в кабельных сетях, освещает значимые события из жизни района и проблемы, волнующие население.

Открытие телевидения привело к переменам и в жизни редакции газеты «Трудовая слава», история которой насчитывает 90 лет. С 1 октября 2021 года редакция переехала в новое помещение, преобразившееся после капремонта. Теперь здесь распологается кукморское телевидение, редакция газеты, в будущем переедет радио «Кукмара авазы». Для сотрудников созданы комфортные условия, есть телевизионная и радиостудии, архив, помещение для музея региональной журналистики. Закуплена новая мебель, съемочное, монтажное оборудование, вещательный сервер для телевидения, аудиостудия. Будет поставлен комплект оборудования для радиостанции.