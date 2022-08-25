Куклы-закрутки и концерт: в Казани прошел мордовский праздник проекта «Древо жизни»

Сегодня в парке «Чёрное озеро» прошел яркий и колоритный праздник мордовской культуры, который завершил череду народных гуляний проекта «Древо жизни». Изготовить куклу-закрутку, выучить традиционный мордовский танец, сыграть на уникальном инструменте «нюди» – это далеко не все, чему смогли научиться гости празднества.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас много проектов, посвященных различным народам, в прошлом году проходил спектакль „О чем поют деревья“. А в этом году мы дали старт двум проектам – фестивалю современной этнокультуры „Итиль“ и „Древу жизни“, в рамках которого посетители познакомились с традициями и обычаями финно-угорских и тюркских народов, проживающих в Татарстане», – поделилась заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

В амфитеатре парка развернулась уникальная выставка декоративно-прикладного искусства. Яркая палитра национальных костюмов, художественная литература, деревянная утварь, мифология – все это представило историю, обычаи и традиции мордовского народа.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мордва делится на два субэтноса – это мокша и эрзя. На выставке представлены их костюмы, которые очень сильно отличаются. Например, в мокшанский костюм входит короткая рубаха – панар, украшение каури, фартук и платок. Девушки могли носить по пять рубашек, и каждая из них была короче предыдущей. Это делалось, чтобы показать вышивку», – отметила представитель Центра традиционного фольклора и этнографии Саранска Наталья Дворянцева.

Помимо выставки для гостей празднества были организованы мастер-классы по вышивке, завязыванию платков мордовским способом, изготовлению поясов, браслетов и кукол-закруток. Также любой желающий мог научиться играть на мордовском музыкальном инструменте нюди.

«Издавна кукла-закрутка считается оберегом, который охраняет семью, приносит в дом достаток и благополучие. Делали фигурку и для разных обрядов, чтобы умилостивить силы природы. Раньше куклы делали из соломы и лыка, но сейчас делают из ниток», – рассказала участница фестиваля Виктория Кандрова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Несомненной изюминкой вечера стал фольклорный концерт, где для гостей праздника выступили ансамбль «Эрзянка», мордовский коллектив народной песни «Од ойме», многонациональная фолк-группа Zakaria и Юлия Рахманюк с проектом VED'AVA.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главная цель проекта – это сохранение, популяризация родных языков народов Поволжья и их самобытной культуры. В рамках проекта в этом году было реализовано четыре народных праздника, посвященных марийской, удмуртской, чувашской и мордовской культуре.

«Очень радует, что многие районы республики принимают участие в фестивале. Надеемся, в следующем году мы охватим большее количество народных праздников, ведь те отзывы, которые мы получаем, говорят нам о том, что нужно и дальше продолжать нашу деятельность», – подчеркнула Гузель Сагитова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект реализуется мэрией Казани и Ассамблеей народов Татарстана в рамках Года культурного наследия народов России при поддержке Комиссии при Президенте Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих на территории республики.