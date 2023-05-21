Куклы, обереги и керамика: в Казани прошли мастер-классы «Ночи музеев»

Национальный музей Татарстана принял участие в акции «Ночь музеев» и организовал серию мастер-классов. Занятия были совершенно разнонаправленными — от изготовления брелоков из кожи и кукол-оберегов до гончарного мастерства.

«Сейчас не время керамики, но этот материал был очень важен для жизни человека. Керамика — первый материал, который человек научился изготавливать сам», — заметила младший научный сотрудник отдела научной реконструкции Евгения Зиланова.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Глиняные истории» — именно так назывался мастер-класс, который пользовался большой популярностью у детей. Дело не только в том, что гончарное ремесло считается одним из древнейших. Сама лепка из глины — процесс крайне увлекательный и интересный.

Руководитель мастер-класса рассказала о свойствах глины и показала, как с ней можно работать.«По керамике можно сказать, какой народ и когда жил на этой территории. Всё это отражается в форме узоров изделия. На территории Татарстана очень любили зеленый цвет, желтый, синий — они считается основными цветами», — объяснила лектор.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В подтверждение ее слов посетители музея могли увидеть множество образцов керамики, найденных во время раскопок. Готовые изделия участники могли оставить в музее или забрать с собой.

Кроме того, посетители музея могли посетить другие мастер-классы: по арабской каллиграфии, по плетению из бумажной лозы и так далее.

Материал подготовила Анастасия Богданова.