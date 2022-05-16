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Ру Тат
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Политика
16 мая 2022  02:33

Куклы Барби с лицом королевы Елизаветы II раскупили за три секунды

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Выпущенные ограниченной серией куклы Барби, изготовленные специально к 70-летию правления королевы Великобритании Елизаветы II, были раскуплены за три секунды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Цена составляла 95 фунтов стерлингов (около 7 630 рублей), однако теперь могут появиться варианты перепродажи для коллекционеров в разы дороже, считает John Lewis.

Черты кукольного лица, наряд с синей лентой и, конечно, корона очень напоминают прототип. Однако вместо белых перчаток кукле Елизавете надели рукавички.

Кукла стала одним из последних сувениров к празднованию платинового юбилея правления британской королевы, который будет широко отмечаться в начале июня. 

Фирма-производитель намекнула, что может появиться и вторая партия.

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