Куйбышевская железная дорога проведет конкурс на софинансирование проектов в Татарстане

Куйбышевская железная дорога проведет конкурс на софинансирование инновационных проектов в Татарстане. Об этом сообщил на заседании коллегии Миндортранса РТ начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

«В этом году планируем проведение совместного конкурса на софинансирование инновационных проектов, способствующих научно-технологическому и инновационному развитию отрасли железнодорожного транспорта на территории Татарстана. В бюджете на 2022 год Куйбышевской железной дорогой уже запланировано 5 млн рублей на эти цели», – рассказал докладчик.

По словам Дмитриева, сформирован пул проектов, которым требуются софинансирование и финансовая поддержка. Он попросил Президента Татарстана Рустама Минниханова поддержать инициативу Куйбышевской железной дороги.

«Результатом реализации проектов, выбранных в рамках конкурса, станут новые перспективные, конкурентоспособные инновационные решения, способствующие в том числе и развитию экономики Татарстана», – отметил он.

Докладчик подчеркнул, что в области инновационной деятельности Куйбышевская дорога с 2019 года удерживает лидерство в рейтинге инновационной активности железных дорог. «Сегодня в активной стадии 94 инновационных проекта, из низ шесть – по Татарстану», – заключил он.