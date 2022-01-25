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Транспорт
25 января 2022  11:37
Надежда Гордеева

Куйбышевская железная дорога открыла для бизнеса Центр продажи услуг

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Куйбышевская железная дорога открыла в Волго-Камском регионе Центр продажи услуг. Он расположился в здании бывшего железнодорожного вокзала на станции Круглое Поле.

«Сегодня знаковое событие не только для Куйбышевской железной дороги, но и для представителей бизнес-сообщества Татарстана. Мы открываем первый Центр продажи услуг на полигоне дороги», — сказал во время телемоста на итоговом заседании коллегии Миндортранса РТ начальник Куйбышевского центра фирменного транспортного обслуживания Игорь Хахулин.

На площадке Центра продажи услуг предусмотрены рабочие зоны, переговорная, лаунж-зоны.

Кроме того, в центре будут работать специалисты как коммерческого блока железной дороги, так и логистических компаний, а также операторы, формирующие дополнительные востребованные сервисы.

#Куйбышевская железная дорога #Миндортранс РТ
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