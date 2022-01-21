Кудрин предложил сделать Татарстан центром агломерации поволжских регионов

России необходимы несколько крупных региональных агломераций, способных на равных с Москвой влиять на мировую повестку. Центром одной из них способен стать Татарстан. Такое мнение высказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

«Татарстан сам по себе имеет недостаточный вес, несмотря на свою эффективность, энергичность, целеустремленность. Мы считаем, в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет 8, или 9, или 12 млн человек. Это уже может быть центром международного уровня с качеством жизни соответствующим», — заметил Кудрин.

Он пояснил, что удачное расположение крупных городов по водным путям создают в Поволжье не только общий рынок сбыта, но и формируют ресурсные центры.

«Внутри этой агломерации — вы наиболее сильный центр. Вы будете центром притяжения. Вы подумайте над этим. В России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню. Даже Санкт-Петербург с 5 млн жителей слабовато дотягивает. При всей моей любви к Санкт-Петербургу он вяловат для того, чтобы быть энергичным прорывным регионом», — признался Кудрин.

По словам главы Счетной палаты РФ, Москва и Санкт-Петербург в будущем пойдут на сближение, при этом в России будут создаваться крупные агломерации вокруг Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону.

Кудрин вспомнил, что идеи кластерного развития использовались еще во времена СССР, когда Татарстан и Башкортостан были связаны едиными производственными цепочками в нефтехимии и машиностроении.