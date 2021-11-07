Кудрин оценил потери мировой экономики от пандемии в 4–10 трлн долларов

Потери мировой экономики от пандемии коронавируса Covid-19 составят от 4 трлн до 10 трлн долларов. Об этом заявил председатель Счетной палаты России, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС.

«По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от 4 трлн до 10 трлн долларов, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов», — приводит слова экономиста ТАСС.

При этом Кудрин обратил внимание на то, что в пандемию системы здравоохранения и социальной поддержки разных государств продемонстрировали «неготовность к глобальным потрясениям».

«Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях — выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными», — резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал жителей России прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.