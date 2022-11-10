Кудрин: Доля нагрузки по падению ВВП в России перейдет на 2023 год

По итогам этого года спад российской экономики может быть не таким критичным, как ожидалось, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его мнению, падение ВВП может составить от 2,9 до 3,3%, хотя ранее прогнозировалось на уровне более 7%.

«Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось. Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике <…>. Тем не менее, сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%», – сказал Кудрин в интервью RT.

Улучшить показатели удается за счет гибкости экономики – так, большинство компаний смогли переориентироваться в части рынков сбыта, добавил Кудрин.

При этом определения доля нагрузки по падению ВВП перейдет уже на 2023 год, констатировал глава Счетной палаты. В будущем году, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году экономика может сократиться ещё на 0,8%.

«В целом же после двух лет падения ВВП нам потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям, если не произойдет никаких новых сложных событий», – добавил Кудрин.

Что касается инфляции, то, по мнению Кудрина, возвращения к целевым 4% можно добиться в 2024-2025 годах.