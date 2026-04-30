Кудерметова заявилась на «Ролан Гаррос»: травмы позади, но в какой форме казанская теннисистка?

Победительница Уимблдона-2025 в парном разряде Вероника Кудерметова вошла в заявочный лист на турнир «Ролан Гаррос». Соревнование во Франции станет первым для спортсменки в 2026 году. Каковы шансы Кудерметовой на турнире и в какой форме находится теннисистка - в материале «ТИ-Спорта».





Первый турнир для Кудерметовой в 2026 году

Триумф на Уимблдоне в прошлом году заставил говорить о Веронике Кудерметовой как об одной из самых прогрессирующих российских теннисисток. Да, спортсменке и уроженке Казани в апреле этого года уже исполнилось 29 лет. Тем не менее, именно за последний год Кудерметова добилась самого значимого результата в карьере - выиграла турнир «Большого шлема» в парном разряде.

Свое последнее громкое интервью Вероника Кудерметова давала в декабре 2025 года «ТИ-Спорту». Оно получилось ярким, немного провокационным благодаря откровениям теннисистки.

С корреспондентом нашего издания Вероника беседовала о многом: о том, насколько болезненным вопросом для нее оказалась смена гражданства родной сестры Полины, как завершилась забавная история с датским теннисистом Хольгером Руне и каковы спортивные планы у Кудерметовой на 2026 год.

Во время того разговора Вероника ни разу не упомянула, что собирается приостановить карьеру из-за травмы. Напротив, она с трепетом и большими ожиданиями говорила о январских турнирах в Австралии.

Первую половину этого сезона Кудерметова была вынуждена пропустить из-за травм

Поэтому заявление, опубликованное Вероникой Кудерметовой в своих социальных сетях, о том, что из-за травмы она вынуждена приостановить карьеру на определенный срок, было крайне неожиданным.

В последние годы 29-летнюю теннисистку сильно беспокоили кисть и колено. Кудерметова до последнего не жаловалась на все недуги и все свои большие победы на мировой арене добыла вопреки травмам. Сезон у теннисистов насыщенный, часто проходящий вообще без пауз. Времени лечь под нож и сделать операцию у спортсменов нет.

Пропускаешь турнир - теряешь очки и позиции в рейтинге. Поэтому Кудерметова даже обращалась к врачам хоккейного клуба «Ак Барс», чтобы они смогли ее подлатать без хирургических вмешательств.

Каковы шансы Кудерметовой на «Ролан Гаррос»?

Как проходило восстановление Вероники Кудерметовой с января по май месяц этого года, спортсменка, вероятно, сама расскажет в ближайшее время. До старта «Ролан Гаррос» остается менее месяца. Пока неясно, будет ли Кудерметова участвовать на разминочных турнирах перед открытым чемпионатом Франции. С точки зрения игрового тонуса Веронике это необходимо, дабы набрать к «Ролан Гаррос» хоть какую-то форму.

Иначе на предстоящем турнире «Большого Шлема» спортсменку скорее всего будет ожидать вылет на одной из ранних стадий.

Понятно, что, в целом, глупо требовать от Кудерметовой высокого результата на грунте после тяжелого восстановления от травм. Однако за игрой Вероники со стороны всегда наблюдать приятно и хотелось бы увидеть ее путь на «Ролан Гаррос» подольше.