Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в США

Уроженка Казани Вероника Кудерметова и теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина пробились во 2-й круг турнира в Индиан-Уэллсе в США в парном разряде.

В первом круге Вероника и Елена обыграли представительниц Австралии, сестер Анастасию и Арину Родионовых — 6:3, 3:6, 10:6. Игра продолжалась 1 час 19 минут.

Следующие соперницы Кудерметовой и Рыбакиной определятся позднее. В одиночном разряде турнира в Индиан-Уэллсе Кудерметова стартует со 2-го круга, где ее соперницей будет соотечественница Людмила Самсонова.

Один из крупнейших теннисных турниров США на этот раз собрал 96 участников. Играют в Индиан-Уэллсе на харде. Призовой фонд турнира 8 359 455 долларов.