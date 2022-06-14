Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине

В матче первого круга турнира WTA-500 в столице Германии Берлине российская теннисистка Вероника Кудерметова со счетом 2:1 выиграла у представительницы Белоруссии Арины Соболенко.

Уроженка Казани Кудерметова, старшая дочь чемпиона России по хоккею 1998 года в рядах родного «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова, занимает в рейтинге WTA 25 место, Соболенко — 5-е. И в прошлом году оба матча с Кудерметовой Соболенко выиграла. Но сегодня Вероника вырвала победу после проигранного первого сета.

Первый сет белоруска выиграла очень уверенно — 6:2. Во втором Вероника выровняла игру, уступая 1:4, догнала соперницу и выиграла сет, 7:5. Третий сет прошел в упорной борьбе, 3:3. Наконец Кудерметова вырвалась вперед и дожала Арину, 6:4 в сете. Таким образом, Кудерметова вышла во второй круг берлинского турнира.

Берлин. Турнир WTA-500

Кудерметова (Россия) — Соболенко (Белоруссия) — 2:1 (2:6, 7:5, 6:4).