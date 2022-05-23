Кудерметова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, уроженка Казани, обыграла представительницу Китая Чжу Линь в первом раунде турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже — 6:4, 3:6, 6:3.

За 2 часа 23 минуты матча Вероника, дочь чемпиона России 1998 года по хоккею в рядах казанского «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова, сделала семь эйсов и четыре двойные ошибки. Россиянка реализовала шесть брейк-пойнтов. Результат неудивителен: Вероника 29-я в рейтинге WTA, а китаянка — 99-я.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Кудерметова встретится с соотечественницей Камиллой Рахимовой или с сербкой Александрой Крунич.

Париж (Франция). Турнир «Большого шлема» Roland Garros. Общий призовой фонд 43 600 000 евро. Открытые корты, грунт. Женщины.

Одиночный разряд. Первый круг.

Вероника Кудерметова (Россия) — Чжу Линь (Китай)— 6:4, 3:6, 6:3.