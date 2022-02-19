Кудерметова вышла во второй финал турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс прошли в финал турнира WTA Dubai Duty Free Tennis Championships в парном разряде.

В полуфинале они победили Сюй Ифань и Ян Чжаосюань из Китая со счетом 6:3, 7:5. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

В финале Кудерметова и Мертенс сыграют с победительницами матча Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия).

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия) — Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — 6:3, 7:5.

Призовой фонд 703 580 долларов. Парный разряд. Полуфинал.

Ранее Кудерметова вышла в финал турнира в Дубае и в одиночном разряде.