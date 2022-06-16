Кудерметова вышла в третий круг турнира в Берлине

В матче второго круга турнира WTA-500 в столице Германии Берлине российская теннисистка Вероника Кудерметова со счетом 2:1 выиграла у другой представительницы России Людмилы Самсоновой.

Уроженка Казани Кудерметова, старшая дочь чемпиона России по хоккею 1998 года в рядах родного «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова, занимает в рейтинге WTA 24 место, Самсонова — 29-е. В прошлом году соперницы обменялись победами, причем на берлинском турнире год назад выиграла Самсонова.

Первый сет Вероника выиграла довольно уверенно — 6:3. Во втором Кудерметова впечатляюще стартовала, 4:0, но соперница сдаваться не собиралась, сумев ликвидировать отрыв, 5:5 и даже выйти вперед, 5:6. В итоге партия осталась за Самсоновой, 6:7.

Третий сет неожиданно прошел под диктовку уроженки Казани. Кудерметова не оставила шансов сопернице, выиграв партию с крупным счетом, 6:1, 2:1 по партиям. Таким образом, змс Кудерметова вышла в третий круг берлинского турнира, четвертьфинал.

Берлин. Турнир WTA-500. Трава. Призовой фонд - 611 210 евро.

Кудерметова (Россия) — Самсонова (Россия) — 2:1 (6:3, 6:7, 6:1).