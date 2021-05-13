Кудерметова вышла в третий круг парного разряда на турнире в Риме

Уроженка Казани — российская теннисистка Вероника Кудерметова и американка Кори Гауфф пробились в третий круг турнира WTA в Риме в парном разряде.

Во втором круге российско-американская пара победила дуэт Габриэлы Дабровски и Азиа Мухаммед (Канада /США) — 7:6 (7:2), 6:2.

За выход в полуфинал Кудерметова и Гауфф поспорят с дуэтом Шэрон Фичмен и Джулианы Олмос (Канада / Мексика).

Римский турнир имеет призовой фонд в размере 1 835 490 долларов. Состязания проводятся на открытых грунтовых кортах.

Ранее сегодня Кудерметова завершила свое участие в одиночном разряде римского турнира, проиграв первой ракетке мира — австралийке Эшли Барти.

Парный разряд. Второй круг.

Кори Гауфф / Вероника Кудерметова (США / Россия) — Габриэла Дабровски / Азиа Мухаммед (Канада / США, 8) — 7:6 (7:2), 6:2.