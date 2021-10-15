Кудерметова вышла в финал турнира в США в парном разряде

Уроженка Казани Вероника Кудерметова, дочь чемпиона России по хоккею Эдуарда Кудерметова, в паре с Еленой Рыбакиной прошла в финал теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе.

В полуфинальном матче в парном разряде Вероника Кудерметова в паре с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в двух сетах обыграли пару Киченок / Остапенко. По ходу матча украинка и латышка совершили четыре двойные ошибки. Российско-казахстанская пара показала лучшую игру на подаче и приеме, что позволило им не отдать ни одного сета. В итоге первый из них завершился 6:4, а второй – 6:3.

В финале Кудерметова и Рыбакина сыграют с Шувэй Се (Тайвань) — Элизой Мертенс (Бельгия). Ранее Кудерметова выбыла в третьем круге турнира в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе составляет 8 359 455 долларов. Стартовали в нем 96 мужчин и 96 женщин, играющих на жестком покрытии.