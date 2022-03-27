Кудерметова вышла в четвертый круг турнира WTA Miami Open

Уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла американку Шелби Роджерс в двух сетах в третьем круге турнира в Майами WTA Miami Open.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. За это время 24-летняя Кудерметова, дочь чемпиона России 1998 года по хоккею в составе казанского «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова, выполнила два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 29-летняя Роджерс четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк.

Вероника Кудерметова — Шелби Роджерс — 6:1, 7:5.