Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выступающая на турнире в Мельбурне (Австралия) под третьим номером, пробилась в четвертьфинал. В матче второго круга она обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл со счетом 6:0, 3:6, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 6 минут. Кудерметова, занимающая 31-ю строчку в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка. За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом 239 477 долларов Кудерметова поспорит с соотечественницей Анастасией Потаповой.

Ранее во втором круге поражение потерпела двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарева.