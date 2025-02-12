Кудерметова вышла в четвертьфинал парного турнира WTA-1000

Фото: wtatennis.com

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудмерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Во втором круге Кудерметова и Хаочин победили пару Питон Стирнс (США)/Луиза Стефани (Бразилия) 7:6 (7:5), 6:1. Матч длился 1 час 25 минут. Вероника и Чань выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести. На счету Стирнс и Стефани же один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Кудерметова и Хаочин сыграют с дуэтом Цзян Синьюй (Китай)/Фанг-Се Ву (Тайвань).

Напомним, ранее Вероника Кудерметова уступила представительнице Польши Магде Линетт (6:3, 0:6, 4:6) в первом круге сольных соревнований и покинула турнире категории WTA-1000 в Дохе.