Кудерметова выиграла турнир в Риме

Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова выиграли парный турнир в Риме с призовым фондом 2 527 250 долларов.

В финале россиянки победили пару Габриэла Дабровски из Канады и Джулиан Олмос из Мексики со счетом 1:6, 6:4, 10:7. Игра продолжалась 1 час 17 минут.Кудерметова и Павлюченкова сделали одну подачу на вылет и допустили одну двойную ошибку. У Дабровски и Олмос также один эйс и одна двойная ошибка.

Для уроженки Казани Кудерметовой, старшей дочери чемпиона России 1998 года в рядах «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова, это первая победа в финале турнира WTA в этом году. Напомним, что Вероника является четвёртой ракеткой мира в парном разряде. Поэтому главные успехи она делает именно в парах.

Рим (Италия). Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia.Открытые корты, грунт, парный разряд.

Финал. Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 2) — 1:6, 6:4, 10:7