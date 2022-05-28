Кудерметова выиграла два матча за день

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мартенс вышла в одну восьмую финала турнира «Ролан Гаррос».

Спаянная в последние годы русско-бельгийская пара уверенно одолела сегодня в 1/16 финала престижного парижского турнира со счетом 2–0 по сетам (6:2, 6:2) пару Кирстенс Флипкенс (Бельгия) — Лейла Фернандес (Канада).

Несколькими часами ранее старшая дочь чемпиона России 1998 года по хоккею в рядах «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова Вероника вышла в одну восьмую финала и одиночного разряда.

«Ролан Гаррос» наряду с открытыми чемпионатами Австралии, США и «Уимблдоном» в Англии (куда сейчас не пускают теннисистов из России и Беларуси из-за специальной военной операции на Украине) относится к числу турниров «Большого шлема» — самых престижных в мире тенниса.

Во вторник, 31 мая, в одной восьмой финала парного разряда Кудерметова — Мертенс встретятся с китайской парой Сюй — Ян.