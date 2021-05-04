Кудерметова выбыла из парного разряда на турнире в Мадриде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Мадриде.

Во втором круге россиянки проиграли Габриэле Дабровски из Чехии и Деми Схурс из Нидерландов со счетом — 4:6, 6:2, 10:7. Встреча длилась один час 20 минут.

В четвертьфинале Дабровски и Схурс встретятся с Эллен Перес из Австралии и Сайсай Джен из Китая. Ранее уроженка Казани Кудерметова не смогла выйти в третий круг турнира в одиночном разряде, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Турнир в столице Испании проходит на открытых грунтовых турах. Призовой фонд — 2 549 105 евро.