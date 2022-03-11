Кудерметова сыграет с экс-первой ракеткой мира во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка из Казани Вероника Кудерметова узнала имя соперницы по втором кругу женского одиночного турнира в Индиан-Уэллсе.

В 1/32 финала турнира WTA-1000 вторая ракетка России Кудерметова сыграет против японской теннисистки Наоми Осаки. В первом раунде японка в трех сетах разобралась с американкой Слоан Стивенс — 3:6, 6:1, 6:2.

Встреча между Кудерметовой и Осакой состоится 12 марта в 22:00 по московскому времени,

Стоит отметить, что в 2019 году Осака являлась первой ракеткой мира. Сейчас представительница Японии занимает лишь 78 место в мировом рейтинге WTA. В свою очередь, уроженка Казани Кудерметова находится в рейтинге на 24 месте.